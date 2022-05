Leipzig s'offre sa première Coupe d'Allemagne, en venant à bout de Fribourg aux tirs au but

Le RB Leipzig a remporté la Coupe d'Allemagne, samedi soir, face à Fribourg. Après 90 minutes de temps réglementaire puis une demi-heure de prolongations, en ayant disputé plus d'une heure en infériorité numérique, Leipzig s'est imposé aux tirs au but, 4-2. C'est le premier titre majeur du club qui avait déjà été finaliste en 2019 et en 2021.