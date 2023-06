Leipzig remporte la Coupe d'Allemagne pour la deuxième saison consécutive

Le RB Leipzig a remporté pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Allemagne en s'imposant samedi soir en finale contre l'Eintracht Francfort 2 à 0, à l'Olympiastadion de Berlin

Après avoir battu Fribourg la saison passée aux tirs au but, Leipzig l'a emporté samedi soir grâce à des buts de Christopher Nkunku (71e) et Dominik Szoboszlai (85e).

Dans l'histoire encore très jeune du club fondé en 2009 et monté Bundesliga pour la première fois au printemps 2016, l'armoire à trophées commence tout doucement à se remplir pour le RB Leipzig, qui compte désormais deux Coupes d'Allemagne.

Samedi, il s'agissait de la quatrième finale disputée par Leipzig à Berlin lors des cinq dernières saisons. Et après avoir rendu les armes contre le Bayern en 2019 et le Borussia Dortmund en 2021, voilà le club de l'est de l'Allemagne qui signe un doublé.