Leipzig avec Openda s’impose à Berne, Milan partage face à Newcastle

Le RB Leipzig a décroché une belle victoire lors de son déplacement aux Young Boys de Berne (1-3) dans le cadre de son premier match du groupe G de la Ligue des Champions mardi. Les Allemands prennent provisoirement la tête du groupe avant l’entrée en lice de Manchester City, tenant du titre, face à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Leipzig ouvrait la marque après seulement trois minutes grâce à un but de Simakan (3e) avant de voir les locaux égaliser une demi-heure plus tard via Elia (33e). Le match a pris une tournure définitive dans le dernier quart d’heure avec un deuxième but allemand signé Schlager (73e) et un troisième de Sesko (90e+2) monté au jeu trente minutes plus tôt. Loïs Openda était titulaire pour ce match et a été remplacé à quelques minutes de la fin (88e) par Lenz.