Leila Slimani : "On n’est pas tous obligé d’être résilients."

Pour le 4ème chapitre de cette semaine littéraire, découvrons la bibliothèque d’une écrivaine incontournable !

Après des études en sciences politiques et une première carrière de journaliste, entre autres pour le magazine Jeune Afrique, Leila Slimani hésite entre la littérature et le journalisme. L’appel de l’écriture l’emporte et le succès est immédiat !

Et pour preuve, Chanson douce (Gallimard 2016), son deuxième roman, décroche le prix Goncourt. Neuf romans plus tard, l’engouement pour l’auteure à la plume acérée ne faiblit pas !

Ses prises de position, entre autres, en faveur de la condition féminine au Maroc font de Leila Slimani une femme dont la voix compte. En 2017, elle est promue Officière de l’ordre des Arts et des Lettres et ambassadrice de la francophonie.

Pour son dernier roman : Regardez-nous danser (Gallimard 2022), l’auteure nous plonge au cœur de ses origines familiales et du Maroc moderne ! C’est le deuxième volet de la trilogie Le pays des autres (Gallimard 2021).

Rencontre avec une auteure engagée !