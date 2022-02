Leila Slimani : "Je ne m'interdis rien "

En 2020, elle commence une trilogie Le pays des autres où elle parle enfin de ses origines. Elle y évoque la guerre de 40-45, s'attarde sur les guerres de décolonisation et parle surtout des combats plus intimes. C'est à la fois l'histoire de sa famille mais aussi celle du Maroc. Elle sort ce 3 février le deuxième volet de cette trilogie Regardez-nous danser. On y retrouve la famille d'Amine et de Mathilde dans les années 60 après la décolonisation dans un Maroc gouverné par Hassan II.

Comme dans tous ses romans, Leila Slimani met en scène des personnages féminins. Une manière de montrer que le féminin est un sujet universel. Longtemps, on a considéré que seuls les hommes écrivaient pour tout le monde et que les femmes ne s'adressaient qu'aux femmes. L'écrivaine, elle, espère que ses personnages parleront aux hommes aussi. Elle est féministe et ne s'en cache pas :