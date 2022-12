Leïla Belkhir : "Beaucoup de soignants ne trouvent plus de sens car on court en permanence au quotidien"

Quel est l’événement qui vous a particulièrement marquée en 2022 ?

Comme beaucoup c’est la guerre en Ukraine. Je pense aussi à toutes ses conséquences : la crise de l’énergie et la crise migratoire. Ça me touche beaucoup car en tant que médecin, je suis allée faire un accueil médical quand les premiers réfugiés sont arrivés. J’étais déjà sensibilisée à cette cause. En tant que femme et maman, je trouve que ça ne peut que toucher de voir ces personnes mettre en danger leurs enfants dans des périples pour quitter des situations de guerre et d’insécurité. Tout quitter du jour au lendemain, arriver dans des pays où il fait froid, sans savoir comment on va être accueilli, humainement c’est difficile.

C’est incompréhensible qu’en Belgique, on puisse laisser des personnes, en particulier des enfants, dehors.

Par ailleurs, contexte devient compliqué pour tout le monde. Je le vois parmi mes patients. Certains ont du mal à payer leurs factures. Une de mes patientes ne prenait plus ses traitements parce qu’elle ne savait plus payer ses médicaments. C’est dur à entendre et à voir. Une autre a perdu du poids parce qu’elle mange moins. Même si des aides existent, certaines personnes ne savent pas comment y accéder ou n’osent simplement pas parler de leurs difficultés.