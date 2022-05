Leïla Belkhir à Kerkennah, printemps arabe Inch’Allah !

Arnaud Dandoy est né à Bruxelles, il a étudié le droit aux Facultés Saint-Louis et à l’UCLouvain. Il a ensuite fait un master complémentaire en droit pénal européen et en criminologie à l’université de Gand. Dans le cadre de ce master, il a eu l’opportunité de passer six mois en Angleterre, à Canterbury. C’est là que l’idée d’une thèse en criminologie est apparue. Le sujet : la violence à l’égard du personnel humanitaire. Quatre ans plus tard, il décroche un poste à l’université de Port-au-Prince où il enseigne durant sept ans sans oublier de s’adonner à sa passion pour la magie et l’illusionnisme.

En parallèle, il a réalisé plusieurs missions de consultation pour des ONG internationales ainsi que pour les Nations Unies. L’essentiel de ses recherches en Haïti concernait le milieu carcéral. A la suite du COVID, il a quitté Haïti pour revenir quelques mois à Bruxelles.

C’est en suivant les évènements de Sidi Bouzid qu’Arnaud a commencé à s’intéresser à la Tunisie. Son cousin travaillait à l’époque pour ASF, et lui avait parlé des nombreux projets mis en œuvre en Tunisie, notamment autour de la justice transitionnelle visant à traiter les séquelles de violations généralisées des droits de l’homme et de la répression politique durant le régime de Ben Ali. En parallèle, il a commencé à se passionner pour l’histoire de la Tunisie. C’est une terre de héros et de légendes, Elisa, Hannibal, la Kahina. Plus de trois mille ans d’Histoire réunit sur un si petit territoire. Il y avait de quoi emballer son imagination.

Lorsqu’il a découvert la Tunisie, Arnaud a été impressionné par le fort contraste entre la Tunisie version "carte postale" et la réalité vécue aux quotidiens par les Tunisiens (nes). La Tunisie traverse une crise politique et économique majeure. Les violences policières sont encore très nombreuses. Chaque jour, ils prennent en charge des personnes victimes de violations graves de leur droit, qu’il s’agisse de membres de la communauté LGBT victime de torture (on pratique encore en Tunisie le test anal) que des consommateurs de stupéfiants qui font face à des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Actuellement installé dans la banlieue de Tunis, près du village pittoresque de Sidi Bou Saïd, il officie dans le bureau local d’ASF (Avocats Sans Frontières) pour défendre les droits de l’homme dans son pays d’accueil.