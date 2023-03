Leïla Bekhti et Géraldine Nakache sont dans votre séance VIP de lundi 3 avril

Ce lundi à 22h10, La Une vous propose de regarder le film "Tout ce qui brille" avec Leïla Bekhti et Géraldine Nakache.

Découvrez l'histoire de Ely et Lila qui sont comme deux sœurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur où tout leur semble possible. Mais tout ce qui brille...

Un film pétillant qui a séduit toute une génération et a remis en mémoire à la génération précédente la très entraînante " chanson pour une drôle de vie " de Véronique Samson chantée par Leïla Bekhti et Géraldine Nakache.

Juste avant de découvrir "Tout ce qui brille", La Une vous propose à 20h30 le film "Un tour chez ma fille".