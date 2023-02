Leïla Bekhti dans les mains du destin

Mektoub, c’était écrit. Le destin a commencé par s’inviter dans la vie de Leïla Bekhti sur les bancs du lycée Maurice-Genevoix de Montrouge, en banlieue parisienne. La cadette de Mustapha et Amina Bekhti, chauffeur de taxi et employée à Pôle emploi, choisit par défaut, sur les conseil d'une amie, l'option théâtre et d’emblée, se prend au jeu. " Il y avait une petite audition. J’ai eu mon premier petit stress et ça, j’ai aimé, en fait. J’adore que rien ne soit acquis. La peur avant pouvais me tétaniser. Aujourd’hui, elle me galvanise " dit-elle. Abonnée à la revue Casting, Leïla n’osera pourtant, jamais postuler tant la carrière d’actrice lui semble inaccessible.