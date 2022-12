Leicester et ses Belges s’inclinent lourdement face à Newcastle, Praet sort blessé, Trossard s’impose avec Brighton à Southampton

Le Boxing day n’a pas réussi à Leicester. Les Foxes alignaient pourtant d’entrée leurs quatre Belges mais Castagne, Faes, Praet et Tielemans n’ont pas réussi à empêcher Leicester de sombrer face à Newcastle. Wood sur penalty, Almiron et Joelinton ont inscrit les buts des Magpies qui se sont imposés 0-3.

Rapidement menés 0-2, après seulement dix minutes, suite à des buts de Wood sur penalty et d’Almiron qui conclut une belle phase d’un plat du pied gauche, les Foxes sont dos au mur et perdent Praet sur blessure après un petit quart d’heure.

Les hommes de Brendan Rodgers semblent équilibrer les débats mais ils se font une nouvelle fois surprendre à la demi-heure. Joelinton s’élève plus haut que tout le monde sur un corner et d’un coup de casque assomme une troisième fois une défense de Leicester bien trop passive.

Les Magpies gèrent leur avantage en deuxième période et repartent avec les trois points de Leicester. Ils s’installent à la deuxième place, à quatre points d’Arsenal mais avec deux matches de plus que les Gunners. Les Foxes qui sortaient de quatre victoires en cinq rencontres avant la Coupe du monde sont retombés dans leurs travers et pointent au treizième rang.

Dans les autres matches de l’après-midi, Brighton s’est imposé sur la pelouse de Southampton (1-3). Leandro Trossard a disputé toute la rencontre mais ne s’est pas montré décisif. Fulham s’est imposé 0-3 sur le terrain de Crystal Palace. Dans le match de la peur en bas de tableau, Wolverhampton s’est imposé 1-2 à Everton grâce à un but d’Ait Nouri à la 95e minute. Suite à leur victoire, les Wolves quittent la dernière place du classement et reviennent à un point d’Everton, premier non relégable.