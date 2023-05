Leicester et/ou Everton relégués dimanche ? Quel avenir pour les 5 Belges concernés ?

Dimanche, Everton et Onana auront leur sort entre leurs mains pour se maintenir en recevant Bournemouth. Leicester et ses Belges devront de leur côté battre West Ham à domicile et un mauvais résultat des Toffees. En cas de faux pas de la part des deux équipes et de victoire de Leeds United face à Tottenham, Leicester et Everton pourraient être tous les deux reléguées.