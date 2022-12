Leicester City prêt à faire des folies pour attirer Azzedine Ounahi, sensation de la Coupe du monde

La fabuleuse épopée du Maroc s’est terminée en demi-finale de la Coupe du monde. Mais le conte de fées devrait se poursuivre pour certains de ses héros. Azzedine Ounahi, une des plus belles révélations de ce mondial, pourrait bien écrire le prochain chapitre.



Au Qatar, l’élégant et filiforme médian de 22 ans a étalé sa classe au sein de la surprenante équipe marocaine. En demi-finale contre la France, il a encore brillé par sa technique et son habilité à s’immiscer entre les lignes. En six matches, il a déposé un CV plus qu’intéressant devant les caméras du monde entier.



Transféré pour 350.000 €, un premier match pro en août 2021, aucune sélection avant janvier 2022, la trajectoire du joueur formé à l’Académie Mohammed VI est météorique. Sa valeur sur le marché a aussi évolué de manière exponentielle. Avant le Mondial, il était estimé à 3,5 millions €. Leicester, habitué à dénicher les talents, serait prêt à débourser… 45 millions €.



Dans tous les cas Angers va faire une très bonne affaire pour un joueur qui n’a disputé que 47 matches (2 buts et 2 assists). La magie du mondial.