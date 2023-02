Leicester – Arsenal : les Gunners l’emportent avec un superbe assist de Trossard, Tielemans blessé à la cheville

Fortunes diverses pour les nombreux Belges impliqués dans la rencontre entre Leicester et Arsenal cette après-midi. Leandro Trossard est sans nul doute celui qui s’en est le mieux sorti après avoir connu la petite déception de voir son (très joli) but, inscrit en ouverture du score, annulé en raison d’une faute d’un de ses coéquipiers. Le milieu offensif de Leicester s’est rapidement remonté le moral en offrant un non moins joli assist à Gabriel Martinelli pour ce qui sera le seul but de la rencontre, 0-1.

Les autres Belges impliqués ont forcément passé une moins belle après-midi. Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet étaient titularisés, seul Faes a disputé l’intégralité de la rencontre. Moins bonne nouvelle encore, Youri Tielemans s’est blessé à la cheville après être monté à l’heure de jeu. Il a terminé la rencontre sur le terrain car tous les changements avaient été faits mais il semblait fortement gêné.

Au classement, les Gunners reprennent provisoirement cinq points d’avance et mettent un nouveau coup de pression sur Manchester City qui se rend à Bournemouth ce soir.