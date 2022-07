Légumes au barbecue : champignons farcis à la feta et aux piments Jalapenos

Retirez le pied des champignons et ne gardez que la moitié.

Coupez les pieds des champignons et le piment en tout petits dés en retirant les pépins et la partie blanche dans le piment et hachez le persil plat.

Ecrasez à la fourchette la feta, l’ail haché, le citron pressé et la crème avec un peu de sel et de poivre et mélangez l’ensemble.​