Légumes au barbecue : Caviar d’aubergines et ail confit ​

Préchauffez votre barbecue à 180/200° pour une cuisson indirecte (en dehors de la source de chaleur) pour un barbecue au gaz, on allume uniquement les deux brûleurs extérieurs et on place les aubergines au milieu. Pour un barbecue au charbon, c’est le même principe, on va placer du charbon de part et d’autre du barbecue avec les paniers à charbon. ​