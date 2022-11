Léguer son patrimoine ou devenir bénévole à la SPA de La Louvière : « chacun peut faire la différence »

" Aujourd’hui, nous avons exactement 39 chiens et 104 chats, tous ne sont pas tout de suite adoptables, mais concrètement nous sommes à saturation. Sans mauvais jeu de mot, actuellement, tous les refuges tirent la langue. Nous sommes soumis à un stress permanent depuis 2020, qui lié aux crises qui se succèdent avec aucun moment de répit. En fait, on est à saturation en permanence. Des gens veulent abandonner leurs animaux tout le temps, à tel point qu'on n'a plus jamais eu une seule place libre depuis l'automne 2020. Ça fait deux ans ", constate le directeur de la SPA, Gaëtan Sgualdino.

Comme la SPA de La Louvière n’est pas un très grand refuge, elle a dû s’adapter à ce flux permanent tout en ne pouvant pas toujours dire oui. " On a de la chance de travailler avec des familles d’accueil qui nous permettent d’accroitre le nombre de prises en charge, mais celles-ci restent extrêmement coûteuses. A côté de cela, on ne peut pas accueillir plus d’animaux que le nombre de places, on en refuse tous les jours. De plus, avec la crise actuelle, le prix des médicaments, de la nourriture (+40% en 1 an) et les coûts salariaux augmentent de manière inquiétante ", explique G. Sgualdino.