Lego suspend un projet de fabrication de briques à base de bouteilles plastique recyclées

La célèbre marque de jouets danoise, Lego, avait suscité l’enthousiasme en annonçant son intention d’utiliser du polytéréphtalate d’éthylène recyclé, un plastique dérivé de bouteilles recyclées, pour ses emblématiques briquettes Lego. Cependant, cette ambition écologique a récemment fait marche arrière.

Initialement, Lego avait pour objectif de réduire son empreinte environnementale en remplaçant les plastiques à base de pétrole par des matériaux recyclés.

Les raisons du recul :

L’entreprise avait annoncé en 2021 procéder à des recherches pour évaluer si du plastique polytéréphtalate d’éthylène recyclé (PET), dont la qualité ne se dégrade pas une fois recyclé, pourrait être utilisé pour produire de nouvelles briques.

Cependant, la réalité s’est avérée plus complexe que prévu. Pour produire des briques Lego à partir de PET recyclé, Lego aurait dû investir dans de nouveaux équipements, une décision qui aurait augmenté son empreinte carbone. Cette contradiction entre l’intention environnementale et l’impact potentiel a conduit Lego à reconsidérer son approche.

Malgré ce revers, Lego reste déterminé à poursuivre son engagement envers l’environnement. La société envisage d’introduire des matériaux biosourcés et recyclés dans la fabrication de ses jouets emblématiques. De plus, Lego s’est engagé à investir trois milliards de dollars chaque année d’ici 2025 pour la recherche et le développement de matériaux plus durables.

Le directeur exécutif de l’entreprise, Niels Christiansen, a encore ajouté dans le Financial Times qu’il espérait qu’un "matériau magique" pourrait résoudre les problèmes de durabilité. "Nous avons testé des centaines et des centaines de matériaux. Cela n’a juste pas été possible d’en trouver un pareil"