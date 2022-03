LEGO Super Mario : la Princesse Peach aura droit à sa figurine interactive

Après la figurine Mario, et celle de Luigi, la gamme LEGO Super Mario accueillera la Princesse Peach. Sans oublier son célèbre château.

Mais si vous attendiez plus d’interactivité et des nouveautés en termes de “gameplay”, vous risquez d’être déçus. LEGO ne change pas une formule qui (visiblement) gagne, et se contente simplement d’ajouter des sets qui agrandiront votre version du Royaume Champignon. À condition de payer.

Le château sera notamment vendu au prix de 129,99 euros, soit le set le plus cher de la gamme à ce jour. Pas de panique, la figurine de la princesse sera disponible à part, dans son “Starter Course” vendu 59,99 euros.