LEGO lance son usine à minifigurines

Selon The Verge, qui a pu tester le service en ligne, une minifigurine personnalisée coûtera 11,99 dollars. Et il ne sera possible d’en commander qu’une par foyer. Selon LEGO, le service devrait s’étendre à d’autres pays. “Nous ne faisons que commencer avec notre Minifigure Factory en ligne, il y a donc une disponibilité limitée pendant que nous nous assurons que tout fonctionne correctement.”