LEGO Hocus Pocus : la créatrice du set est belge et on lui a posé quelques questions

Afin de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire une implication de LEGO, Amber a dû récolter plus 10.000 votes. Ce qui fut plus simple que prévu : "L’idée a connu un énorme succès, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. LEGO vérifie ensuite si l'idée a du potentiel, si elle offre suffisamment de jouabilité, s’il y a une demande, etc. Si la réponse est positive, vous avez de la chance. Si la réponse est négative, vous recevez au moins des commentaires utiles."

Ensuite, c’est silence radio du côté de LEGO. Jusqu’à la bonne nouvelle : "Quelques mois plus tard, j'ai reçu un courriel de LEGO m'informant qu'ils souhaitaient discuter de mon idée par vidéoconférence. C'est là que j'ai appris qu'ils voulaient réaliser mon idée. On a donc organisé des réunions en ligne pour faire le point sur la situation. Les idées et les opinions ont été partagées. C'était formidable d'assister à ce processus."