LEGO et Epic Games s’associent pour créer un métaverse destiné aux enfants

Évidemment, au-delà de ces jolis concepts, LEGO et Epic Games envisagent de monétiser ce contenu numérique, quitte à lorgner du côté du jeu Roblox, très prisé des plus jeunes et très rentables grâce à ses nombreux achats intégrés.

Pour le reste, rien n’est encore connu, qu’il s’agisse de la date de lancement ou du type d’activités qu’on y retrouvera.