LEGO Discovery Center : l’expérience immersive pour les jeunes fans des briques colorées

Premier du genre en Belgique, le Lego Discovery Center est un parc intérieur de loisirs sur l’univers LEGO. Ici, pas d’attractions qui donnent des frissons, on découvre surtout différentes activités qui stimulent l’imaginaire sans jamais s’ennuyer. "On propose aux enfants de 3 à 10 ans et à leurs parents différentes expériences ludiques. Ils peuvent ainsi découvrir le train de l’imagination qui a pour but d'accumuler des points avec une baguette magique en visant des écrans mais aussi la mission spatiale qui a pour but de construire sa propre fusée pour l’envoyer dans l’espace. On s’adresse également aux plus petits avec la Duplo Zone c'est un espace réservé pour les plus petits, de 2 à 5 ans, dans lequel on va trouver une pêche aux canards par exemple, ou bien un carrousel avec des dinosaures ", explique Arthur, Master Model Builder (Spécialiste des constructions LEGO) et animateur auprès des enfants qui viennent découvrir l’expérience.