LEGO dévoile une figurine Bowser de près de 3000 pièces

La gamme LEGO Super Mario s’agrandit une fois de plus avec l’arrivée du set le plus cher jusqu’à présent.

Et pour cause, cette figurine de Bowser, le Roi des Koopas qui passe son temps à kidnapper les princesses du Royaume Champignon, est composée de 2,807 pièces. La figurine mobile utilisera des éléments nouvellement conçus pour recréer l'apparence des pointes de Bowser. En plus d'avoir un lanceur de boules de feu et un bouton pour contrôler les mouvements de la tête et du cou de Bowser, sa bouche, ses bras, ses jambes et sa queue seront également mobiles.