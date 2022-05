Législatives françaises : un accord entre le PS et La France insoumise est "en bonne voie"

La France insoumise et le Parti socialiste ont trouvé un "accord de principe" sur les circonscriptions, les socialistes en obtenant 70, et un "accord global est en bonne voie" pour les législatives, a annoncé mercredi la direction du PS à l'AFP.

"Les discussions sur le fond doivent se poursuivre ce matin", a précisé cette source. La "désobéissance" sélective à l'Europe en fait partie. "Le Conseil national du PS va être saisi dans les plus brefs délais d'un accord politique global et c'est lui qui décidera s'il en valide le contenu", a ajouté la direction du PS.

"Nouvelle union populaire écologique et sociale"

Insoumis et socialistes négocient depuis mercredi dernier. Les premiers avaient adressé un ultimatum mardi soir aux seconds, mais les discussions se sont poursuivies dans la nuit sur l'épineux dossier des circonscriptions, dans la perspective des scrutins du 12 et 19 juin.

Le PS tenait à conserver le maximum de sa vingtaine de députés sortants. Mais LFI, en position de force après les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, considérait ses interlocuteurs "trop gourmands" eu égard à leur score de 1,7% à la présidentielle.

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, et qui ambitionne

d'imposer une cohabitation au président réélu Emmanuel Macron, a déjà conclu un accord législatif avec les écologistes (EELV), dimanche soir, et le Parti Communistes Français mardi, créant la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".