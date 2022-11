Législatives en Malaisie : les deux camps revendiquent chacun de former le gouvernement

Anwar Ibrahim affirme détenir assez de sièges pour former le prochain gouvernement malaisien, ce qui lui assurerait le poste de Premier ministre.

Mais Muhyiddin Yassin assure la même chose de son côté et dit avoir déjà engagé les tractations au Parlement pour former des alliances, sans donner de détails sur la nature de celles-ci.

Des analystes avaient mis en garde contre le risque d'une instabilité accrue dans ce pays multi-ethnique de 33 millions d'habitants si aucune majorité franche ne se dégageait du scrutin sur lequel le gouvernement, éclaboussé par un scandale de corruption, comptait au contraire pour asseoir sa légitimité.

Instabilité politique

L'impasse politique s'ajoute à l'instabilité politique de cette monarchie parlementaire qui a vu passer trois gouvernements en trois ans.

Le Palais a demandé dimanche aux dirigeants des partis politiques d'indiquer leur coalition de préférence ainsi que le Premier ministre qu'il souhaiterait voir gouverner. Ces derniers devront soumettre leur choix au roi avant 14h00 locales lundi (7h00 heure belge).

Si M. Muhyiddin parvient à former un gouvernement, le pays "verra probablement une coalition théocratique et conservatrice qui se concentrera sur la suprématie religieuse et raciale au détriment d'une gestion économique efficace", estime Oh Ei Sun du Pacific Research Centre of Malaysia.

La participation a été forte, avec 70% de votants pour 21 millions d'électeurs inscrits deux heures avant la fermeture des bureaux de vote samedi, selon les autorités.