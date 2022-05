Législatives en France : Mélenchon célèbre une "page d'histoire" en rassemblant les gauches à Aubervilliers

Désormais, "il faut qu'il y ait un troisième tour, les élections législatives" des 12 et 19 juin, a-t-il dit, répétant qu'il ne serait lui-même vraisemblablement pas candidat.

Il a prévenu les éventuels dissidents qu'ils "servaient les macronistes".

Auparavant a été présenté le logo de cette alliance, un "V" rouge, vert, mauve et rose qui veut dire victoire mais aussi est la lettre grecque "NU", évoquant le début du sigle et qui peut se faire avec les doigts, comme Churchill en son temps.

Olivier Faure, qui a récolté des applaudissements mais aussi des huées étouffées, a tenu à faire "une confidence: "La loi travail El Kohmri, aucun socialiste ne l'a jamais adoptée, parce qu'elle nous a été imposée par le 49-3".

Désobéissons pour sauver l'Europe, pour réorienter les politiques européennes vers le mieux disant social et écologique

Il faut donc selon lui, "plutôt que de dire aux socialistes vous êtes des traîtres, leur dire on a compris qu'on pouvait être ensemble".

Selon Julien Bayou, "le non et le oui au référendum de 2005 sont réconciliés", via le compromis, "désobéissons pour sauver l'Europe, pour réorienter les politiques européennes vers le mieux disant social et écologique".

"Les réformes heureuses sont à portée de main, c'est ça l'événement de la journée!", s'est d'emblée exclamé Fabien Roussel. Il a ajouté: "Il nous reste maintenant 30 jours" pour gagner les législatives, prévenant: "Notre principale adversaire sera, je le crains, l'abstention".