Législatives en France : le candidat d’Emmanuel Macron en tête dans le Benelux pour le second tour

La circonscription du Benelux est divisée en trois bureaux : Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg. Si l’on regarde de plus près le résultat de celui de Bruxelles, les deux candidats sont arrivés pratiquement à égalité, la candidate de gauche devançant son rival de quelques dizaines de voix. En revanche, le candidat d’Ensemble (coalition de la majorité présidentielle) l’a largement remporté dans le bureau de Luxembourg qui a fait la différence.

Proposition alternative claire

Ce duel dans le Benelux entre un candidat étiqueté Macron et une candidate de la nouvelle coalition bâtie par Jean-Luc Mélenchon reflète ce que l’on attend dans nombreuses autres circonscriptions. Le rassemblement de quatre formations de gauche (insoumis, socialistes, écologistes et communistes) au sein de la Nupes a fait émerger une proposition alternative claire à la majorité présidentielle, à côté de l’extrême-droite de Marine Le Pen.

La majorité présidentielle est arrivée en tête au premier tour dans la plupart des circonscriptions des Français de l’étranger. La Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et Sociale) s’est qualifiée pour le second tour dans 9 des 11 circonscriptions, et fait la course en tête dans deux d’entre elles.

La France et l’Europe

Dans le Benelux, le vote par internet est ouvert pour le second tour jusqu’au mercredi 15 juin, mais les électeurs pourront aussi déposer leur bulletin dans l’urne le dimanche 19 comme les autres Français.

Très engagé sur les dossiers européens, Pieyre-Alexandre Anglade se présente comme "le bon choix pour la France et l’Europe". La socialiste Cécilia Gondart défend la coalition de gauche "porteuse d’une véritable alternative" pour "une France et une Europe sociales et écologiques".

L’enjeu de la majorité

La coalition Ensemble qui soutient le président se bat pour conserver sa majorité absolue à l’Assemblée nationale. Si elle n’atteint pas le seuil des 289 sièges, la mise en œuvre des projets d’Emmanuel Macron, sur les retraites notamment, serait singulièrement compliquée.