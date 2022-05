Législatives en France, futur Premier ministre, avenir du PS : quatre questions à Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille

L’investiture d’Emmanuel Macron pour son second mandat en tant que président français se déroulera ce samedi. Quels défis attendent Emmanuel Macron ? Qu’attendre des législatives en juin ? Le ralliement du parti socialiste à l’Union de la gauche (qui rassemble la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les écologistes et les communistes) va-t-il changer quelque chose ? Eclairage avec Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille.

Comment analyser l’accord entre les socialistes et la France insoumise ?

Pierre Mathiot : "C’est un accord improbable parce qu’il y a une dizaine de jours, ils ne se parlaient pas beaucoup. C’est donc déjà une évolution assez spectaculaire en très peu de temps. Je pense que c’est un accord qui vise à limiter la casse et permettre à ces différents partis d’avoir un peu plus d’élus que la dernière fois. C’est une sorte d’alliance de raison entre des alliances politiques qui considèrent que, à quatre, elles ont peut-être un peu plus de chance. La dernière fois, même si Mélenchon avait fait 19% (à la présidentielle) il n’avait eu que 17 députés. Donc actuellement, ces quatre partis de gauche n’ont que 60 députés sur 577. Donc déjà en 2017, la situation pour la gauche était assez dramatique. C’est pour moi un accord de raison, mais je ne pense pas qu’ils considèrent avoir des chances d’obtenir la majorité à l’assemblée nationale."