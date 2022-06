Législatives en France ce dimanche : tout savoir sur le second tour

3. Les triangulaires, kesako ?

Dans les médias, on parle également de "triangulaires". Les moins férus de politique internationale doivent se demander de quoi il en retourne. Et bien, c’est simple : il s’agit de ces cas où trois candidats auraient obtenu assez de voix (12,5% des inscrits) pour arriver au deuxième tour et qu’aucun d’entre eux ne se retire. A la place d'avoir un traditionnel "duel" entre deux candidats, la place est convoitée par trois personnes.

Les médias français rappellent que c’est quelque chose de très rare, parce que le système est pensé pour qu’il y ait seulement deux candidats à s’affronter, mais cette fois les triangulaires sont sept, explique France info.

Dans quatre circonscriptions (en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, la Nièvre et le Tarn), Ensemble, la gauche et le RN s’affronteront. Dans deux autres circonscriptions en Hauts-de-Seine, Ensemble sera en tête-à-tête avec la Nupes et LR. Il reste alors une dernière triangulaire, dans le Lot : un candidat PS s’affrontera avec la Nupes et Ensemble. Nos confrères de France Info rappellent qu’une huitième triangulaire devait se tenir dans le Lot-et-Garonne, mais la candidate de la Nupes s’est finalement retirée.

Pour finir, sachez aussi que dans cinq circonscriptions, toutes situées en Ile-de-France, le deuxième tour n’aura même pas lieu : cinq candidats y ont été élus dès le premier tour. Quatre font partie de la coalition Nupes et l’autre fait partie de la majorité de Macron.