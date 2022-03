Législatives en Colombie ce dimanche, en attendant la présidentielle

Près de 39 millions de Colombiens sont attendus aux urnes ce dimanche pour renouveler les deux chambres du Parlement et désigner les candidats qui s’affronteront le 29 mai à la présidentielle, où la gauche, pour la première fois dans l’histoire du pays, part favorite.

Les électeurs renouvellent pour quatre ans les 296 membres du Sénat et de la Chambre basse, un parlement sortant contrôlé par une droite au pouvoir à bout de souffle, et à l’image considérablement ternie par les affaires de corruption.

Dans un pays où la violence des groupes armés s’est accrue de façon alarmante ces dernières années, le gouvernement conservateur du président Ivan Duque a assuré avoir mis en place les "garanties complètes" pour le bon déroulement du processus électoral.

Zones stratégiques

Près de 241.000 policiers et militaires ont été mobilisés. Dont 33.000 soldats déployés dans des "zones stratégiques" particulièrement touchées par l’insécurité, dans le Catacumbo et l’Arauca, frontaliers du Venezuela, ainsi que dans le Cauca et Narino (sud-ouest), selon le ministère de la Défense.

Ces hommes "seront directement présents dans les centres urbains, les zones rurales, les routes et, en particulier, dans les bureaux de vote".

Alors que la Colombie est sortie accablée par les ravages économiques de la pandémie et blessée par la répression des manifestations massives du printemps 2021 contre le gouvernement, les analystes prévoient un vote de sanction contre le gouvernement sortant de M. Duque.