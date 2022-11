Légèrement blessé, Eden Hazard ne jouera pas face au Celtic

La saison galère continue pour Eden Hazard. Alors que ses pépins physiques semblaient derrière lui, la saison reste très difficile pour le capitaine des Diables et ce n’est pas terminé. Selon le journaliste espagnol José Luis Sánchez, le Belge souffrirait d’une gêne à la cuisse, ce qui le rendrait indisponible pour le match de Ligue des champions mercredi face au Celtic.

Avec un temps de jeu famélique (229 minutes toutes compétitions confondues) et décisif qu’à deux reprises (un but et un assist), Hazard attendait beaucoup cette saison, le Real aussi. Le club merengue attendrait désormais de voir l’étendue de la blessure. Sans surprise, le joueur était donc absent de l'entraînement ce mardi.

S’il ne faut pas encore s’inquiéter à l’approche de la Coupe du monde, ce petit contretemps physique est évidemment une mauvaise nouvelle.