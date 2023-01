Légèrement blessé à la cheville, Eden Hazard ne jouera pas dimanche contre Bilbao

Eden Hazard n'a pas été repris dans le groupe du Real Madrid pour le match de dimanche soir contre l'Athletic Bilbao, pour le compte de la 18e journée de Liga. L'ancien Diable Rouge s'est blessé à la cheville, a expliqué l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, en conférence de presse samedi.

Il ne s'agirait pas d'une blessure grave, car Ancelotti s'attend à ce que Hazard rejoigne le groupe la semaine prochaine, tout comme David Alaba, Aurélien Tchouaméni et Dani Carvajal. Le gardien de but Thibaut Courtois fait quant à lui bien partie de la sélection. Le Real Madrid s'est incliné à Villarreal lors de la dernière journée, et se trouve désormais à trois points de la tête occupée par le FC Barcelone, qui accueillera Getafe au Camp Nou dimanche. Les chances d'Eden Hazard de figurer dans le onze de départ étaient minces. Ses dernières minutes de jeu en Liga remontent au 11 septembre, lorsqu'il a débuté la partie contre Majorque. Depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar, où il a fait ses adieux aux Diables Rouges, Hazard n'a porté les couleurs du Real qu'au troisième tour de la Copa del Rey, contre Cacereno. Après une prestation peu convaincante, il est sorti du terrain à la 67e minute.