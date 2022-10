Légère diminution des transactions immobilières en 2022 : quelles sont les conséquences sur le marché ?

Alors comment se porte l’immobilier en 2022 ? Avec les crises successives, le secteur vacille-t-il en Belgique ?

Les chiffres de la Fédération des notaires portant sur le 1e semestre de 2022 indiquent une baisse de l’activité immobilière de -1,8% par rapport à 2021. "Or on vient d’un marché très dynamique et tendu en 2021. On a moins d’activité, cela stagne, et les prix ont augmenté de 6,3%. Maintenant il y a une inflation de 7,7% donc on peut se dire qu’il y a une petite baisse au niveau des prix. On ne le ressent pas encore vraiment aujourd’hui" nuance la notaire wallonne Valérie Masson.

"Depuis quelques semaines, on sent très bien que le marché risque de plonger, les taux d’intérêt augmentant. C’est la raison principale" annonce le notaire bruxellois Marc Van Beneden. Conséquence de cette hausse, le retour des taux variables, "qu’on ne voyait plus" renchérit Valérie Masson.

La bonne nouvelle, c’est que les banquiers offrent des crédits hypothécaires étendus à nouveau sur du plus long terme, autour des 25 à 30 ans. Pour faciliter les transactions, Valérie Masson recommande au probable acquéreur d’insérer une condition suspensive d’obtention de crédit au moment de l’offre "parce que si ce n’est pas indiqué dans l’offre, on ne peut plus la mettre dans le compromis (de vente)". Cette mesure pourrait donner confiance aux banques, qui se montrent, depuis quelques années, plus frileuses pour accorder des prêts.