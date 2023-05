Léger répit sur le front des feux dans l'Ouest canadien avant des journées à haut risque

Les feux dans l'ouest du Canada marquent une légère pause mardi, permettant à certains habitants de rentrer chez eux, mais plusieurs incendies restent hors de contrôle et pompiers comme experts s'inquiètent de la forte remontée des températures prévues en fin de semaine.

Les autorités ont levé les ordres d'évacuation pour quelques villages après avoir repoussé les flammes, mais une fumée suffocante envahit dorénavant toute la province et même bien au-delà, dégradant l'air jusqu'en Arctique ou aux Etats-Unis voisins.

Mardi, 81 feux sont toujours actifs après un pic à 110 il y a deux jours. Vingt-quatre d'entre eux sont considérés comme hors de contrôle et plus de 30.000 personnes ont été évacuées en une semaine.

Les autorités ont toutefois prévenu que les conditions qui favorisent le travail des pompiers depuis deux jours seront de courte durée, puisque du temps sec et des températures avoisinant 30 degrés sont attendus dès jeudi.

"Au total, 390.000 hectares ont déjà brûlé. C'est dix fois plus qu'une année habituelle et nous n'en sommes qu'au début", a expliqué à la presse la Première ministre de l'Alberta Danielle Smith.

"Il s'agit d'un événement extraordinaire et sans précédent, je pense que c'est cela que nous devons nous préparer à affronter à l'avenir", a-t-elle ajouté.

Plus de 700 pompiers sont actuellement déployés et la province, qui a déclaré l'état d'urgence samedi et demandé l'aide du gouvernement fédéral lundi. Plus de 1.000 autres pompiers du reste du pays sont attendus en renfort

La province canadienne de l'Alberta, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, a connu un printemps chaud et sec propice aux départs de feux. Dans la grande majorité, ces incendies sont d'origine humaine.