Légende ou réalité, la mystérieuse salamandre se dévoile !

Au Moyen Age, animal de l'élément feu, la salamandre est indispensable pour les alchimistes qui veulent transformer le mercure en or. Cette association avec le feu vient sans doute des taches jaunes que cet amphibien porte sur le dos. Et de l'irritation que sa peau peut provoquer. Comme elle se cache volontiers dans les tas de bois, on peut aussi imaginer l'apparition inopinée d'une salamandre qui sort soudain d'un fagot jeté dans un brasier.