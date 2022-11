Légendaires, maudits ou égarés… histoire de quelques trésors

En 597 av. J.-C., le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s’empare de la ville, la pille et l’incendie, y compris le Temple. Certains textes signalent qu’averti des faits, le prophète Jérémie aurait emporté l’Arche pour l’abriter dans une grotte du Mont Nébo… Depuis lors, on ne l’aurait plus jamais revue. Serait-elle enterrée sous le Mont du Temple, à Jérusalem ? En 2009, Sa Sainteté l’Albuna Paulos, 5e patriarche et catholicos d’Éthiopie a expliqué au pape Benoît XVI que l’Arche était installée dans son pays, en l’église Sainte-Marie-de-Sion à Aksoum… Il s’agit là en réalité d’une pierre d’autel sacrée. Patience… Selon le deuxième Livre des Maccabées, l’Arche ne réapparaîtra qu’au retour du Seigneur !