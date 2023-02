Légendaire : LeBron James devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant Kareem Abdul-Jabbar

La superstar des Lakers, LeBron James, est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière, dépassant la marque mythique, longtemps jugée indépassable, de 38.387 points, établie par le légendaire Kareem-Abdul Jabbar, mardi à Los Angeles

Tutoyant toujours l'excellence à 38 ans, "King" James, homme de nombreux autres records, quatre fois sacré champion, a réussi cet exploit au long cours pour sa vingtième saison, en inscrivant les 36 points requis lors du match disputé à Los Angeles contre Oklahoma City.

C'est un shoot réussi en se retournant, à la moitié de la seconde période des Lakers face à Oklahoma City, qui a soudainement fait s'arrêter le temps, le match, le souffle de quelque 20.000 fans - parmi lesquels des célébrités comme Jay-Z, LL Cool J, John McEnroe, Magic Johnson et des fortunés ayant payé jusqu'à 24.000 dollars le siège courtside -, dans une Crypto.com Arena en fusion. Aussi, une pause nécessaire s'imposait pour célébrer cet exploit, certes attendu mais enfin réalisé par la superstar de 38 ans, que les larmes ont rapidement envahi au moment où sa famille et ses proches sont venus partager l'instant d'émotion, immortalisé par les caméras et les téléphones portables. "Merci à ma belle femme, ma fille, mes deux garçons, mes amis, ma mère, tous ceux qui ont fait partie de mon parcours durant ces vingt dernières années et plus", a-t-il dit. Il n'a pas manqué de remercier "les fidèles des Lakers, uniques en votre genre". Sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, venu pour l'occasion transmettre le flambeau. "Etre en présence d'une telle légende signifie beaucoup pour moi. C'est une grande leçon d'humilité, faites une ovation au capitaine, s'il vous plaît!".