Legend of Zelda : des fausses affiches de la série affolent les fans

Les fausses affiches de la série Legend of Zelda de Dan Leveille ont secoué la toile.

Le célèbre jeu Legend of Zelda a connu une adaptation en série datant de 1989. Et bien qu’un nouveau projet de série en live-action initié par Nintendo et une grande plateforme de diffusion était en cours de production, il a été annulé au grand dam des fans.

Ces derniers jours, les recherches Google relatives à la série en live-action de Legend of Zelda ont explosé. Et pour cause, un créatif du nom de Dan Leveille en a posté des affiches fictives, éveillant un fantasme chez les fans du jeu vidéo. Pour ce faire, Leveille a eu recours au logiciel Midjourney et l’a complété de Dall-E. Ensuite, Tencent ARC et Photoshop ont été utilisés pour un rendu parfait. "Dans ce cas, j’ai exécuté les prototypes bien plus d’une centaine de fois, je les laissais se générer tout au long de la journée […] Le principal défi était de faire en sorte que les visages ressemblent aux acteurs, puis aussi aux personnages. 95% du temps, le visage ne semble pas assez proche de l’acteur.", a expliqué le créatif selon Beware.

Pour susciter encore plus de réactions, Dan Leveille a utilisé les visages d’acteurs de renom tels qu’Emma Watson, Tom Holland, Maisie Williams ou encore Idris Elba. Coup réussi pour Leveille : la toile s’est enflammée. Face au mécontentement des fans, ce dernier a offert des réponses pleines de sarcasme sur les réseaux sociaux sans oublier de préciser que, vu l’exactitude des IA, plusieurs fausses affiches risquent de circuler.

Une histoire qui sert de bon reminder : si l’information n’est pas divulguée par le site officiel de la plateforme de diffusion, alors il ne faut pas y croire.