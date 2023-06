Légaliser la drogue en Belgique ? "Alors, il faudrait investir des milliards dans la production de cocaïne", estime le procureur fédéral

La Belgique gagnerait-elle à légaliser la consommation de drogue ? Ce mercredi, "QR le débat" remettait le débat sur la table. Selon le responsable communication à Infor-Drogues Antoine Boucher, "De nombreuses études pharmacologiques ont montré que les drogues les plus toxiques sont de loin l’alcool et le tabac et ce sont des drogues légales. Donc, on se demande pourquoi ce sont les drogues les plus toxiques et les plus addictives qui sont légales ? Au fond ce qui va régler le problème, c’est la consommation publique à travers le café, l’absence de publicité, réglementation sur la qualité et le niveau d’alcool est très important. Les États-Unis ont fait l’inverse dans les années 20 et ça a mené à des catastrophes. Il est sage de comparer les politiques à l’œuvre."