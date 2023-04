"Leffe-toi et marche !" : Magritte et Georgette à Dinant pour une nouvelle enquête signée Nadine Monfils

La place du wallon et des dialectes régionaux dans l’écriture donne des dialogues savoureux.

"Moi, je suis née là-dedans. J’avais une grand-mère qui ne parlait que wallon, et l’autre qui ne parlait que bruxellois et j’adorais ça, j’adore les accents ! […]"

Aujourd’hui, même les Français adorent et on ne lui dit plus rien.

"Les Français classent beaucoup plus que nous, et nous, les Belges, on est éclectiques. Donc ça, ça les déroute un peu. Moi, je n’arrête pas de sauter les barrières. Un peu ce que faisait Magritte d’ailleurs. il n’était pas du tout dans le conventionnel. Et je pense que c’est pour ça qu’on s’est rencontré spirituellement. On ne va pas par hasard vers un personnage, c’est qu’il y a des affinités."

L’ancrage belge est manifeste, "j’adore mon pays", même s’il y a quelque chose dans le déroulé de l’enquête et dans les décors bourgeois qui sonne un peu british et qui fait tantôt penser à Miss Marple, tantôt à Alfred Hitchcock.

Une option est d’ailleurs prise pour porter en télé les enquêtes de Georgette et Magritte, qui sont déjà au nombre de 5 en 3 ans. Deux autres histoires sont déjà écrites : Charleroi du crime et Montmartre.

"Je mets à peu près 3-4 mois pour écrire un roman. Donc, le reste du temps, qu’est-ce que je fais ? Je ne sais pas cuisiner. Je tricote des pulls pour 'Le Père Noël est une ordure' ? Donc, il vaut mieux que j’écrive."

A part ça, Nadine Monfils dévore du Simenon et adore le style de Pascale Fonteneau, publiée chez ONLIT !