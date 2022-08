Lefevere sur le maillot rouge d’Evenepoel : "Le maillot est beau mais c’est aussi un cadeau empoisonné"

Si Patrick Lefevere ne s’attendait pas à devoir porter le poids de la course après 6 étapes, il reste ébahi par la performance d’Evenpoel : "Remco a pris l’initiative tout seul, et tous les grands favoris sont sortis de sa roue, à l’exception d’Enric Mas. Le plus important à présent est que Remco ne perde pas de temps jusqu’à lundi (ndlr : jour de repos) sur des concurrents directs comme Roglic, Mas, Hindley ou Almeida."