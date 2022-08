Lefevere sur la Vuelta d’Evenepoel : "Il a vécu une belle saison mais un Grand Tour, c’est un tout autre examen"

Le plan de l’équipe belge est clair : se retrouver dans la meilleure position possible au matin de la 10e étape avec Evenepoel et aller chercher une victoire d’étape si possible.

"On veut quitter les Pays-Bas avec nos chances intactes et puis on verra dans le Pays basque. Il y trouvera des cols qu’il aime et je pense qu’il peut bien limiter les dégâts. Pour nous, le jour-J sera le contre-la-montre à Alicante (10e étape). Après le chrono, on pourra dire si nos ambitions étaient justifiées au non."

On ne va pas crier sur tous les toits que nous voulons gagner la Vuelta

L’ambition, c’est celle d’être le mieux classé possible au général. Mais Patrick Lefevere ne veut pas faire de grandes proclamations. "Nous avons nos ambitions mais nous n’allons pas crier sur tous les toits que nous voulons gagner la Vuelta. On se dit qu’on verra jour après jour. On a déjà vu dans le passé que des coureurs qui avaient de grandes ambitions sur un Grand Tour avaient un jour sans. On espère que ce jour va tomber lors de la journée de repos", sourit-il.