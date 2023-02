Lefevere n’a "pas eu tort d’être dur avec Alaphilippe" et est très déçu du Nieuwsblad de Soudal

Patrick Lefevere a vécu des émotions contrastantes samedi. D’un côté, il a célébré les succès de Tim Merlier sur la 6e étape de l’UAE Tour et de Julian Alaphilippe à la Faun-Ardèche Classic. De l’autre, il a souffert devant sa TV en constatant l’impuissance de l’équipe Soudal Quick-Step dans le final du Circuit Het Nieuwsblad.

"Je pense que je n’ai pas eu tort en étant dur avec Julian", a déclaré Lefevere à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Critique envers le Français après ses résultats décevants – influencés par chutes et maladies – Lefevere adopte la même tactique envers les coureurs présents sur le Nieuwsblad.

"On n’a jamais été en course. L’an dernier j’avais dit que je ne voulais plus revoir ça et cette année, c’était encore pire", a réagi Lefevere, toujours auprès de Het Laatste Nieuws.

"Sénéchal est excusé, il a crevé juste avant le Molenberg mais où étaient les autres ?", s’interroge-t-il. "Lampaert était dans la presse toute la semaine mais on ne l’a pas vu une seule seconde dans la course", ajoute-t-il alors qu’il déplore l’absence de Kasper Asgreen, malade.

Soudal Quick-Step a finalement récolté une 6e place avec Davide Ballerini, seul coureur Soudal Quick-Step dans le groupe de tête.

"On n’est plus les favoris sur les classiques", a enfin constaté Lefevere. "On a toujours été favoris mais ce n’est plus le cas. On doit donc comprendre comment s’y prendre dans cette nouvelle situation."