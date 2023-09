Lefevere confirme les discussions pour une fusion avec Jumbo-Visma, des avancées attendues très rapidement

Patrick Lefevere, le CEO de la formation cycliste Soudal Quick-Step a confirmé samedi, dans sa chronique au Nieuwsblad, les discussions avec Jumbo-Visma au sujet d'une fusion entre les deux équipes. "Nous devrions y voir beaucoup plus clair d'ici lundi", a-t-il indiqué.

Lefevere explique qu'une première rencontre entre Zdenek Bakala, qui détient 80% des parts de Soudal Quick-Step, et Robert van der Wallen, un milliardaire néerlandais qui siège au Conseil de surveillance de Jumbo-Visma, a eu lieu avant le Tour. Une nouvelle rencontre impliquant aussi Lefevere et Richard Plugge, le CEO de Jumbo-Visma, a ensuite eu lieu. "Jusqu'à ce que, à un moment donné, une lettre d'intention soit effectivement signée pour aller ensemble."

L'objectif était "d'arriver à une constellation dans laquelle Bakala, Van der Wallen et Plugge se partageraient les actions". Lefevere vendrait les siennes et siégerait au conseil de surveillance de la nouvelle structure. Mais après la lettre d'intention "tout a traîné trop longtemps", a ajouté Lefevere. "Cela ne peut pas durer trois jours de plus. Nous devrions y voir beaucoup plus clair d'ici lundi."