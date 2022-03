Lefevere après le malaise de Colbrelli : "Nos coureurs doivent subir des tests cardiaques après une infection au Covid"

Patrick Lefevere s’est dit "assez choqué" par le malaise dont a été victime Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) au Tour de Catalogne. "Nous sommes très prudents, chaque coureur subit un examen cardiaque après une telle contamination", a expliqué le patron de Quick-Step Alpha Vinyl mardi durant la présentation de l’équipe féminine AG Insurance-NXTG.

Colbrelli a eu le coronavirus en début d’année, puis une bronchite à Paris-Nice et était au départ de la première étape lundi. "Je ne vais pas commenter l’affaire Colbrelli en elle-même. Peut-être que ça n’a rien à voir avec ça. Mais chez nous, si quelqu’un tombe malade, nous ne prenons aucun risque."

"Je sais quelles peuvent être les conséquences", a poursuivi Lefevere. "Vous le voyez dans la société. Pourquoi cela devrait être différent dans le sport ? À mon époque, si vous aviez de la fièvre ou une grippe, vous preniez quelques aspirines et continuiez à courir. J’ai appris au fil des ans en Italie, d’abord chez GB-MG puis chez Mapei, que les médecins ne voulaient pas laisser courir les cyclistes malades, surtout avec de la fièvre."

"Avec le Covid, nous allons un peu plus loin. Personne ne pensait que le virus aurait un tel impact sur notre organisme. Chez certains, c’est aux poumons, chez d’autres c’est au cœur. Tim Declercq a eu une péricardite. Cela aurait pu signifier la fin de sa carrière", a poursuivi le manager.

"Certains n’ont pas le Covid, mais tombent gravement malades, comme Yves Lampaert, Julian Alaphilippe et Mattia Cattaneo. Ils doivent prendre un congé beaucoup plus long que la normale. D’autres vont par vagues. Un jour ils vont bien, le lendemain ils sont de nouveau au lit. Ce n’est pas le Covid, mais simplement une grippe ou une infection qui s’installe dans les sinus et les poumons, et la fièvre entraîne la fièvre."

Je plaide pour un screening cardiaque des jeunes coureurs

"Avec tout ce que nous savons, nous travaillons différemment", a ajouté Lefevere. "Après avoir récupéré, nos coureurs doivent se rendre chez le cardiologue pour les tests nécessaires. La situation nous incite à une prudence extrême."

"De jeunes coureurs sont morts dans leur sommeil, des footballeurs se sont effondrés sur le terrain. Il n’y a pas de limite d’âge. C’est pourquoi je plaide pour un screening cardiaque des jeunes coureurs. Nous travaillons depuis plus de dix ans avec le célèbre cardiologue Pedro Brugada. Nous étions l’une des premières équipes à l’emmener dans un camp d’entraînement trois jours par an pour détecter les arythmies cardiaques. Nous avons découvert quelques arythmies cardiaques et je suis heureux que nous ayons pu les faire ressortir. Brugada préconise encore plus de dépistages chez les jeunes sportifs, et je le suis entièrement dans cette démarche."