Leeds s’ajoute à la liste des prétendants pour Charles De Ketelaere

Où jouera Charles De Ketelaere la saison prochaine ? Depuis ses débuts pros en 2019, le milieu offensif de 21 ans a pris une autre dimension avec son club et la vareuse Blauw en Zwart semble devenir trop petite pour le Belge. En 133 matches avec le FC Bruges, De Ketelaere a inscrit 29 buts et délivrés 21 assists, et a également réalisé de bonnes performances avec l’équipe nationale. Après un intérêt très concret de l’AC Milan il y a quelques jours, c’est maintenant au tour de Leeds United de se renseigner sur le polyvalent milieu des Diables.