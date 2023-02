Led Zeppelin : une version orchestrale magistrale de “Stairway to Heaven”

Cette superbe version orchestrale de Stairway To Heaven, avec l'artiste Orianthi à la guitare, vous fera retomber amoureux de Led Zeppelin.

Cap sur Memphis à la rencontre du musicien (qui est aussi auteur-compositeur, producteur et lauréat d'un Grammy Award) Kitt Wakeley. Celui-ci a rassemblé une impressionnante collection de guitar heroes pour son prochain album "Symphony of Sinners & Saints Volume II: The Storm", parmi lesquels on retrouve Joe Satriani, Nita Strauss et Nuno Bettencourt.

Pour le deuxième single de l'album, il s'est attaqué à du lourd en proposant une relecture spectaculaire du classique intemporel de Led Zeppelin, "Stairway To Heaven". Pour cette nouvelle version, Kitt Wakeley a fait appel aux talents de la guitariste australienne Orianthi (connue pour son travail avec Alice Cooper et Michael Jackson) ainsi qu'à la puissance et à la majesté du London Symphony Orchestra. Et le résultat, visible ci-dessous, est assez spectaculaire.