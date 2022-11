Led Zeppelin : un enregistrement inédit de "Dazed and Confused" de 1969 à écouter

Les fans de Led Zeppelin pourront fêter Noël avant l’heure avec cet enregistrement très rare et inédit qu’on découvre aujourd’hui sur Youtube.

Il s’agit d’un audio de 13 minutes du titre "Dazed and Confused" joué en live au Concertgebouw à Amsterdam le 5 octobre 1969.

Cet extrait aurait apparemment été enregistré par un fan via les enceintes de sa télévision, alors que le show était diffusé le 12 novembre de la même année sur la chaîne hollandaise Dit is het begin.

Il a ensuite été posté sur Youtube par Mark McFall, le fondateur d’un site hommage au groupe.

Sur le site officiel de Led Zeppelin, on peut retrouver un compte rendu de ce concert qui avait été donné dans le cadre de 3 dates en Hollande cette semaine-là. Dans un communiqué de Top Pop Stars de l’époque, on peut lire : "La salle était pleine, les caméras TV étaient partout et l’atmosphère était électrique. Des sons lourds et fracassants de Led Zeppelin ont emporté le public et les applaudissements rendaient clairement compte du plaisir qu’il avait. De nombreux rappels ont ramené le groupe à maintes reprises et ils ont finalement quitté la scène épuisés. Led Zeppelin s’est établi avec succès en Hollande".