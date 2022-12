Led Zeppelin souligne les 15 ans du concert à Londres

Enregistré en direct le 10 décembre 2007, ce film témoigne du tour de force de plus de deux heures qui a instantanément fait partie de la légende de Led Zeppelin. Les membres fondateurs John Paul Jones, Jimmy Page et Robert Plant avaient été rejoints pour l’occasion par Jason Bonham, le fils du défunt batteur John Bonham, pour interpréter 16 chansons de leur catalogue, dont les titres phares "Whole Lotta Love", "Rock And Roll", "Kashmir" et "Stairway To Heaven".

Le film "Celebration Day" était sorti mondialement en salle par Omniverse Vision sur 1 500 écrans dans plus de 40 pays en octobre 2012.