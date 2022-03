Led Zeppelin : la dernière fois sur scène avec John Bonham et les dernières réunions post-Bonham

Revenons tout d’abord à la fin des années 70, qui est une période trouble pour le groupe. En effet, en 1977, le chanteur, Robert Plant perd son fils Karac, en 1977, l’enfant était alors âgé de 5 ans… Moment tragique… Et puis, son ami de toujours, le batteur John Bonham a de plus en plus de mal à gérer le stress des tournées et devient de plus en plus dépendant à l’alcool.